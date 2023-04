Brancheorganisatie daagt Staat voor rechter om smaakjesverbod e-sigaretten

Het kabinet moet het aanstaande verbod op e-sigaretten met een smaakje terugdraaien. Dat stelt de brancheorganisatie voor onafhankelijke verkopers van e-sigaretten, de Esigbond, die de Nederlandse Staat met dat doel voor de rechter sleept. Het smaakjesverbod gaat op 1 oktober in.

Volgens de Esigbond is het verbod op vapes met een smaakje een "schijnoplossing" die jongeren er niet van zal weerhouden e-sigaretten te kopen, terwijl het kabinet de maatregel wel met dat doel heeft ingevoerd. De bond verwacht dat minderjarigen de vapes straks via het illegale circuit zullen aanschaffen, zonder de leeftijd- en kwaliteitscontroles die nu verplicht zijn in speciaalzaken.

Stoppen met roken

Ook bestaat de kans dat jongeren hun heil gaan zoeken in landen als België en het Verenigd Koninkrijk, denkt de brancheorganisatie. Daar blijven de smaakjesvarianten wel beschikbaar en worden ze volgens de Esigbond zelfs gebruikt om mensen te helpen bij het stoppen met roken.

"Met dit uitgebreide verbod op de smaakjes ontneemt de regering de drie miljoen rokers in Nederland een mogelijkheid om te stoppen met roken", zegt voorzitter Emil 't Hart. "De overheid stimuleert hier paradoxaal genoeg juist sigarettengebruik mee."

Schadelijke stoffen

Volgens het RIVM en het Trimbos-instituut komen er bij e-sigaretten minder schadelijke stoffen vrij dan bij gewone sigaretten. Maar de organisaties benadrukken dat nog niet bekend is wat de gevolgen van vapen zijn bij langdurig en structureel gebruik. In de damp komen schadelijke stoffen vrij als nicotine en propyleenglycol.

