Handbalsters boeken met vijf debutanten oefenzege op B-keus van Zweden

De Nederlandse handbalsters zijn met een 31-27 zege begonnen aan het oefentweeluik tegen Zweden. Bij rust stond het al 17-13 in het voordeel van Oranje. Morgen staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar, wederom in Almere.

Het vriendschappelijke tweeluik met Zweden vormt voor Oranje de afsluiting van het seizoen. Bij het EK in december was Zweden nog te sterk voor Nederland in een duel om de vijfde plek.

Bondscoach Per Johansson koos vanavond voor jeugdig elan. Liefst vijf handbalsters maakten hun debuut: VOC Amsterdam-speelsters Donna Bakker (19), Daphne Luchies (18), Loïs van Vliet (17) en Judith van der Helm (18) en Alieke van Maurik (17) van HV Quintus.

Grote namen op de tribune

Veel ervaren krachten bekeken de wedstrijd in het Topsportcentrum vanaf de tribune. Estavana Polman kreeg rust, Nikita van der Vliet en Zoë Sprengers waren geblesseerd en ook Laura van der Heijden, Bianca Schanssema, Larissa Nusser, Kelly Vollebregt, Kim Molenaar en Tess Wester kwamen niet in actie.