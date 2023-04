Schouten scherpt eigen Nederlands record aan op 200 meter schoolslag

Tes Schouten heeft in Eindhoven bij kwalificatiewedstrijden voor de WK deze zomer en de Olympische Spelen van volgend jaar haar Nederlands record verbeterd op de 200 meter schoolslag.

De 22-jarige Bodengravense zwom de finale in 2.22,21. Vorige maand had ze het record nog op 2.23,28 gebracht, terwijl ze er net twee maanden uit was geweest vanwege ziekte.

"Het is anderhalf jaar tot de Olympische Spelen, dus dit is wel het moment om stappen te maken en om te laten zien wat ik waard ben", zei Schouten na de race. "Eigenlijk ga ik altijd het bad in met de gedachte: dit wordt een record."