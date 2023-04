Nederlandse doet onderzoek naar rol Brits koningshuis in slavernij

De Nederlandse historicus Camilla de Koning doet onderzoek naar de betrokkenheid van het Britse koningshuis bij de slavernij. Koning Charles sprak gisteren voor het eerst zijn steun uit voor zo'n onderzoek naar de rol van het koningshuis. Het onderzoek waarbij De Koning betrokken is, loopt al een half jaar en is naar verwachting in 2026 afgerond.

De Koning richt zich in haar onderzoek op de periode van 1660 tot en met 1775, zegt ze in het NPO Radio 1-programma Nieuws en Co. Buckingham Palace zegt dat Charles de kwestie zeer serieus neemt en dat wetenschappers toegang zullen krijgen tot de koninklijke collectie en archieven. "Ik mag rondsnuffelen in de paleizen, en als een echte geschiedenisnerd is dat geweldig", zegt De Koning.

Ze gaat zich in het eerste jaar van het onderzoek vooral richten op heel veel lezen en de eerste archiefonderzoeken. Daarbij kijkt ze naar de investeringen van het koningshuis, onder meer in aandelen in bedrijven. "Er is nog nooit gekeken naar de rol van koningen alleen", zegt ze. "Ze zijn soms een beetje terzijde genoemd, maar het heeft nooit heel veel focus gehad."

Document onthuld

De krant The Guardian onthulde gisteren een document waaruit bleek dat Charles' voorvader koning William III in 1689 aandelen had in The Royal African Company. De plaatsvervangend directeur van dat slavenhandelsbedrijf droeg volgens het document in dat jaar duizend pond aan aandelen over aan de toenmalige vorst. Mede naar aanleiding van dat artikel zei Charles dat hij het onderzoek naar het koningshuis steunt.

Het bedrijf werd in 1660 opgericht. Dat is voor de Nederlandse onderzoeker dan ook de reden om dat jaartal als startpunt te kiezen. Het is volgens haar vergelijkbaar met de Nederlandse WIC. The Royal African Company werd "mede door de koning en zijn broer opgericht, dus daar zie je al dat ze heel betrokken zijn".