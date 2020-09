WK wielrennen: zeven koplopers, geen Loetsenko na positieve coronatest

Inmiddels rijden we nog met 173 renners op het parcours in Imola. De Kazachse formatie, waar kopman Aleksej Loetsenko forfait moest geven vanwege een positieve uitslag van zijn coronatest, is nog een pionnetje kwijtgeraakt. Zjandos Bizjigitov is in de eerste ronde afgestapt.

We hebben inmiddels ook informatie over de afzeggingen van de andere twee renners, die niet van start gingen. De Duitser Nikias Arndt kampt met maagproblemen. De Eritreër Natnael Berhane heeft een opvallende reden om niet op te starten: de renner van Cofidis heeft geen visum gekregen van de Italiaanse overheid.