WK wielrennen: stilte voor de storm met ongevaarlijke kopgroep

We zijn al 120 kilometer onderweg en dat beginnen de renners te merken. Op de Mazzolano (2,2 km à 7,1 procent) moet de ene na de andere renner lossen. Dan hebben we het over mindere goden als Elchin Asadov (Azerbeidzjan), Samuel Mugisha (Rwanda) en ook de Griek die een uurtje geleden nog op kop van het peloton reed, Polychronis Tzortzakis.

Ook in de kopgroep wegen de kilometers zwaar. De Oostenrijker Marco Fiedrich heeft zijn medevluchters moeten laten gaan. We zijn nog met zes in de kopgroep: Koch (Dui), Arashiro (Jap), Grosu (Roe), Castillo (Mex), Traeen (Noo) en Fominich (Kaz).