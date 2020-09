WK wielrennen: Hirschi en Fuglsang laten ploegen werken, Dumoulin peddelt mee

Nu we het toch over koersveteranen hebben. Na Valverde en Albasini rijdt de oudst deelnemer aan dit WK rond in het Oranje. Zijn naam: Pieter Weening. De Friese specialist van klimmen op het buitenblad rijdt vandaag zijn achtste WK. En dat is best bijzonder, zeker als je bedenkt dat Weening een paar maanden geleden nog zonder contract was.

Ook de nummer vier op dit lijstje is interessant: Enrico Gasparotto was als Italiaan twee keer de beste in de Amstel Gold Race. In de late herfst van zijn loopbaan heeft de puncher van wielernationaliteit gewisseld. En dus rijdt Gasparotto vandaag voor het eerst (!) het WK...als Zwitser.