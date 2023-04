Philips roept opnieuw apneu-apparaten terug, in de VS en Frankrijk

De problemen met apneu-apparaten blijven zich voortslepen bij Philips. Het bedrijf maakte vandaag bekend dat het opnieuw DreamStation-apparaten moest terugroepen. Patiënten met slaapapneu hebben die nodig om regelmatig te blijven ademhalen.

Het gaat ditmaal om 1233 gerepareerde apparaten van patiënten die al eerder hun slaaphulp moesten afstaan vanwege gevaarlijke gebreken. Door de nieuwe fouten moeten de getroffen patiënten dus nu voor de tweede keer hun Philips-apparaat terugsturen.

Het overgrote deel van de dubbel gedupeerde patiënten komt uit de Verenigde Staten. De rest komt uit Frankrijk.

"Er zijn verkeerde serienummers ingevoerd. Daardoor is er geen match met de patiënt", zegt een Philips-woordvoerder. De patiënt kan door de fout een verkeerde behandeling krijgen toegediend via de machine.

Patiënten meldden zich bij Philips omdat ze "ongemakken ervaren bij het gebruik", laat de woordvoerder weten. Het bedrijf zegt dat er geen sprake is van ernstig letsel of sterfgevallen. Dat was wel het geval bij eerdere problemen met de DreamStation-apparaten.

Al langer problemen

Philips bracht de gedupeerde klanten in februari op de hoogte. Voor de helft van de patiënten is inmiddels een nieuw apparaat onderweg of al aangekomen, volgens het bedrijf. Patiënten mogen hun oude apparaat blijven gebruiken tot de nieuwe aangekomen zijn.

De problemen met de DreamStation-apparaten slepen inmiddels al jaren. In eerste instantie ging het verkeerd met schadelijk schuim dat erin zat. Philips moest miljoenen apparaten terugroepen, na gezondheidsklachten. Bij de Amerikaanse waakhond FDA werden 346 doden gemeld die in verband worden gebracht met de schuimproblemen in de Philips-apparaten.