Rusland klaagt opgepakte Amerikaanse journalist Gershkovich aan voor spionage

Rusland heeft de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich officieel aangeklaagd voor spionage. De correspondent van The Wall Street Journal hangt een gevangenisstraf van twintig jaar boven het hoofd. Gershkovich ontkent betrokken te zijn bij spionage.

Op 30 maart werd de journalist opgepakt in Jekaterinenburg. Volgens de Russische veiligheidsdienst FSB heeft de 31-jarige Gershkovich zich schuldig gemaakt aan spionage door informatie te verzamelen over een wapenfabriek. Zijn voorarrest is vastgesteld op twee maanden.

De Democratische senator Chuck Schumer en de Republikeinse senator Mitch McConnell eisen vandaag in een gezamenlijke brief dat Rusland Gershkovich onmiddellijk vrijlaat. Het gebeurt zelden dat senatoren van verschillende Amerikaanse partijen de handen ineenslaan. In de brief schrijven ze dat "journalistiek geen misdaad is".

Ook Witte Huis eist vrijlating

Het Witte Huis eiste eerder ook al dat de journalist per direct wordt vrijgelaten, maar Rusland geeft daar niet aan toe. Het Kremlin liet vorige week weten dat Gershkovich bij zijn arrestatie op heterdaad werd betrapt, zonder dat verder toe te lichten.

Gershkovich is de eerste Amerikaanse journalist die in Rusland is gearresteerd sinds het einde van de Koude Oorlog.