Napoli weer dichter bij landstitel door winst op Lecce, baaldag Milan en Inter

Eerder op de dag speelde Internazionale met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries in de basis teleurstellend met 1-1 gelijk bij nummer vijftien Salernitana. Het is al het vierde puntenverlies op rij voor de club uit Milaan na nederlagen tegen Spezia, Juventus en Fiorentina.

In Italië was het vooral de vraag of koploper Napoli zich kon herstellen van de 4-0 thuisnederlaag vorige week tegen AC Milan en of er makkelijk gescoord kon worden zonder topscorer Victor Osimhen. De Nigeriaan staat al op 21 goals, maar ligt er voorlopig uit.

Knullig eigen doelpunt nekt Lecce

Zonder Osimhen kwam Napoli in de achttiende minuut op voorsprong door een rake kopbal van rechtsback Giovanni Di Lorenzo. Napoli drukte in Lecce, een plaats in de hak van de laars, niet echt door en vlak na rust profiteerde Lecce. Federico Di Francesco kreeg de bal terug van de lat, mocht draaien in de zestien van Napoli en schoot laag binnen: 1-1. Het was al zijn zestiende doelpunt van het seizoen.

Napoli leek even van slag maar had alle geluk van de wereld in de 65ste minuut met een eigen doelpunt van Lecce. Antonino Gallo kreeg een voorzet ongelukkig op het lichaam, doelman Wladimiro Falcone had dat niet verwacht en liet de bal knullig door zijn handen glippen: 1-2.