Oudere vrouw krijgt verdwaalde kogel in been bij schietpartij Rotterdam

Een oudere vrouw heeft bij een schietpartij tussen jongeren in Rotterdam een verdwaalde kogel in haar been gekregen. De schietpartij was rond 15.45 uur op het Robbenoordplein, in de wijk Charlois.

De vrouw liep op dat moment over het plein en werd geraakt. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De verwondingen van de vrouw lijken volgens de politie mee te vallen. "Maar dit had heel anders af kunnen lopen", aldus de politie.

Veel omwonenden zagen volgens Rijnmond de schietpartij gebeuren. Er zouden zo'n tien jongeren bij betrokken zijn. "Ze zagen er erg jong uit. Daar schrik ik van", zegt een bewoner.

In de buurt van het Robbenoordplein zijn vier mannen aangehouden, naar andere verdachten wordt nog gezocht.