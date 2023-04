Zeilkampioene Bouwmeester toont ook in wereldbeker Mallorca haar klasse

Zeilster Marit Bouwmeester is bij wereldbekerwedstrijden op Mallorca al voor de medalrace zeker van de eindzege in de ILCA6-klasse (voorheen Laser Radial).

De 34-jarige olympisch kampioene (2016) en viervoudig WK-winnaar (2011, 2014, 2017 en 2020) staat na de fleetraces 39 punten voor op zowel de Australische Zoe Thompson als op haar landgenote Maxime Jonker en is niet meer te achterhalen.

Europese titel

Vorige maand werd Bouwmeester al Europees kampioen, haar eerste gouden medaille sinds haar zwangerschap. Die goede vorm is er bijna een maand later nog steeds: "Als je na een zwangerschap niet alle uren hebt kunnen maken, weet je vooraf niet of het lukt", aldus Bouwmeester. "Ik ben heel erg blij met waar ik nu sta."

De Friezin plaatste zich ook voor het olympische testevent deze zomer, waar per klasse maar één zeiler heen kan.