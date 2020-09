Ajax en Barcelona akkoord over transfer Dest

De kogel is door de kerk. Sergiño Dest verlaat Ajax en zal zijn carrière voortzetten bij FC Barcelona. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse club over een transfer en heeft de vleugelverdediger toestemming gegeven om naar Catalonië af te reizen.

De 19-vleugelverdediger stond ook in de belangstelling van Bayern München, maar tot een akkoord kwam het nooit. Ajax ontvangt naar verluidt twintig miljoen euro. Het bedrag kan via bonussen nog verder oplopen.

Dest, zoon van een Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder, komt uit de jeugdopleiding van Ajax en maakte vorig jaar in het duel om de Johan Cruijff Schaal zijn debuut in het eerste. In totaal speelde hij 22 competitiewedstrijden voor de Amsterdammers en speelde hij vijf duels in de Champions League.

Vierde basisspeler

Dest is de vierde basisspeler die Ajax heeft verlaten, na Hakim Ziyech (Chelsea), Donny van de Beek (Manchester United) en Joël Veltman (Brighton & Hove Albion). Voor André Onana en Nico Tagliafico is ook buitenlandse belangstelling. De transfermarkt is tot 5 oktober open.