ProRail: bouwkraan te vroeg bij spoor Voorschoten dat nog in gebruik was

De bouwkraan die dinsdagochtend betrokken was bij het dodelijke treinongeluk bij Voorschoten stond vermoedelijk te vroeg op of in de buurt van het spoor dat nog door treinverkeer werd gebruikt. Dat staat in het eerste feitenrelaas van spoorbeheerder ProRail over het ongeluk.

In de nacht van het ongeluk werd bij Voorschoten aan het spoor gewerkt. Volgens het voorlopige verslag vroeg een veiligheidsmedewerker van bouwbedrijf BAM om 03.23 uur aan de treindienstleider van ProRail of het treinverkeer kort stilgelegd kon worden, zodat de bouwkraan het spoor kon oversteken.

De verkeersleider zou hebben geantwoord dat dat tien minuten later mogelijk was. Daarop zei de veiligheidsmedewerker een telefoontje van de treindienstleider af te wachten.

Nader onderzoek nodig

Volgens ProRail kwam de bouwkraan korte tijd later "om onduidelijke redenen" te vroeg op of dicht bij het spoor dat door het treinverkeer werd gebruikt. "De benodigde buitendienstregeling was nog niet gerealiseerd", staat in het voorlopige verslag. Ofwel: het treinverkeer was nog niet stilgelegd.

Of de bouwkraan het spoor te vroeg is overgestoken of om andere redenen te dicht bij het gebruikte spoor stond, is nog niet duidelijk, benadrukt een woordvoerder van ProRail. Nader onderzoek is nodig om daar meer helderheid over te verschaffen.

Bekijk in de illustraties hieronder de situatie op de plek van het ongeluk: