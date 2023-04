Geïrriteerde Griekspoor verliest van taaie Spanjaard op gravel in Marrakech

Tallon Griekspoor is uitgeschakeld in de kwartfinales van het ATP-toernooi in Marrakesh. De mondiale nummer 35 had op het gravel in Marokko een baaldag tegen Roberto Carballés uit Spanje: 3-6, 6-2, 2-6.

Griekspoor gaf net als een ronde eerder tegen de Zweed Elias Ymer in de eerste set niet thuis. Vooral serverend (hij won slechts één opslaggame) liet hij het afweten. In set twee herpakte Griekspoor zich: hij verloor maar twee punten op zijn opslag en brak de mondiale nummer 82 tweemaal.

Dubbele fouten

Met vijf dubbele fouten stak daarna het euvel uit de eerste set weer de kop op. Zichtbaar geïrriteerd leverde de als vierde geplaatste Griekspoor tegen de taaie 30-jarige Spanjaard weer drie games in en was het na 2 uur en 9 minuten over voor Griekspoor.