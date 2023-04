Ritwinst Colombiaan Higuita in Baskenland, Vingegaard blijft leider

Met nog één etappe te gaan is Jonas Vingegaard nog altijd leider in de Ronde van Baskenland. De Deen van Jumbo-Visma kwam vrijdag niet in de problemen en eindigde in de voorste groep in een door Sergio Higuita gewonnen etappe.

De 25-jarige Colombiaan was de snelste in een groep van 22 renners. Het is zijn eerste overwinning van het seizoen.

Bauke Mollema was op de 26ste plek de beste Nederlander. Sam Oomen (46ste), Steven Kruijswijk (57ste) en Ide Schelling (96ste) verloren nog meer tijd.

Ploeggenoten op avontuur

In de 164 kilometer lange heuveletappe met start en finish in Amorebieta vormden twee renners van Soudal-QuickStep de vroege vlucht. De Italiaan Mattia Cattaneo en de Fransman Rémi Cavagna sloegen de handen ineen, maar werden op ruim 20 kilometer van de streep ingerekend door een grote groep van zo'n vijftig renners.