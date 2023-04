Feyenoord schermt veld volledig af met netten: 'Wereld beetje beter maken'

Feyenoord heeft besloten om bij alle resterende thuiswedstrijden in de eredivisie dit seizoen netten om het hele veld te plaatsen, te beginnen zondag tegen RKC Waalwijk.

In de halve finales van de beker woensdagavond tegen Ajax was een kant opengelaten in de Kuip vanwege de tv-registratie en juist daar ging het mis. Ajacied Davy Klaassen kreeg een voorwerp vanaf de tribune op zijn hoofd gegooid, waardoor de wedstrijd tijdelijk gestaakt moest worden.

Slot: 'Wereld beter maken'

Feyenoord-trainer Arne Slot sprak vrijdagmiddag op een persconferentie richting het duel met RKC opnieuw zijn afschuw uit over misdragingen van supporters.

Hij zou het fantastisch vinden als dit gedrag binnen het voetbal én in het normale leven uitgebannen kan worden. "Want die problematiek is minimaal net zo groot, durf ik wel te zeggen."

"Niet alleen ik als trainer, maar wij allemaal hebben de taak de wereld een beetje beter te maken."