Oekraïens voorjaarsoffensief 'pas in mei of juni', zeggen oud-militairen

Het Oekraïense voorjaarsoffensief zal op zijn vroegst pas beginnen in mei of juni. Dat voorspelt voormalig commandant landstrijdkrachten Mart de Kruif. Oleg Zjdanov, oud-lid van de Oekraïense generale staf, zegt hetzelfde. Een offensief deze maand houden ze beiden niet voor mogelijk. De twee oud-militairen komen met hun voorspelling op een moment dat er volop wordt gespeculeerd over een aanstaande Oekraïense militaire campagne. In dat kader past ook het lekken van documenten over de Oekraïense aanvalsplannen, die verschenen op verschillende sociale media. The New York Times schrijft dat het gaat om vijf weken oude stukken van het Amerikaanse ministerie van Defensie. De cijfers in de stukken zouden zijn gemanipuleerd. Dat zou duiden op betrokkenheid van Moskou, omdat de Russische verliezen gunstiger worden voorgesteld en de Oekraïense juist hoger. Volgens oud-generaal De Kruif zijn de "gepimpte cijfers" een "geval van scorebordoorlog, niet heel verrassend". In de gelekte stukken staat onder meer hoe hard de Amerikaanse Himars artilleriesystemen slijten en hoeveel munitie ze verbruiken. "Dat wist ik ook zonder deze stukken."

Vernietig die brug, grendel het af en je gooit de Russen er zo uit. Oud-kolonel Oleg Zjdanov over de Krim als militair doel

Ook Oekraïne doet mee in die informatieoorlog. Daarin past bijvoorbeeld een interview van de Oekraïner Andriy Sybiha, het plaatsvervangend hoofd van de presidentiële administratie. Hij zegt tegen de Financial Times dat zijn regering bereid zou zijn om te onderhandelen over de toekomst van de Krim. Dat was nooit een optie voor president Zelensky. Zijn boodschap was altijd dat alle geannexeerde gebieden heroverd zouden moeten worden, inclusief door de Russen geannexeerde Krim. Krim relatief 'makkelijk doel' De Kruif ziet in alle polemiek over de Krim veel 'misleiding', zodat de Russen daar troepen paraat moeten houden om het schiereiland te kunnen verdedigen. De voormalig commandant Landstrijdkrachten denkt niet dat de Krim een waarschijnlijk doelwit is, omdat de Russen het met hand en tand zullen verdedigen. De Oekraïense militair analist is het oneens met De Kruif. Zjdanov beschouwt de Krim juist als een relatief gemakkelijk doel. "Vernietig die brug, grendel het af en je gooit de Russen er zo uit. Net zoals uit Cherson", verwijst de ex-kolonel naar het afgelopen najaarsoffensief van het Oekraïense leger. Bij het voorspellen van de Oekraïense aanval wordt veel gekeken naar de weersomstandigheden. David Helms, een gepensioneerd weerkundige van het Pentagon, heeft gezegd dat de aanval begint zodra de grond is opgedroogd in het zuiden van Oekraïne, zodat de rupsvoertuigen weer kunnen rijden.

