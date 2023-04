Jumbo-Visma zonder Kelderman naar Giro: 'Beter om tijdig knopen door te hakken'

Jumbo-Visma heeft zijn selectie voor de Ronde van Italië al compleet. Wilco Kelderman, die wel in de voorselectie zat, is door de gevolgen van een valpartij in de Tirreno afwezig.

"Kelderman was aangewezen als eerste luitenant van kopman Primoz Roglic", zegt Mathieu Heijboer, head of performance bij de Nederlandse wielerploeg. "Zijn valpartij heeft helaas de nodige consequenties. Hij is momenteel niet fit genoeg om aan te sluiten bij ons trainingskamp op Tenerife."

"Dat betekent dat hij niet optimaal voorbereid aan de start van de Giro kan verschijnen en dus wordt hij vervangen. Een moeilijke beslissing, maar wel de enige juiste. Het is beter om tijdig knopen doorhakken dan er te laat achter te komen dat het niet gaat lukken."

Kelderman wordt vervangen door de Amerikaan Sepp Kuss. "Er zijn maar weinig renners die als knecht met de besten mee omhoog kunnen. We schalen Sepp wel in die categorie. Hij kan een doorslaggevende factor worden in het hooggebergte", voorspelt Heijboer. "Primoz heeft met Sepp een absolute meesterknecht die hem heel lang kan bijstaan."

Roglic favoriet

Behalve kopman Roglic en Kuss gaat Jumbo met de Nederlanders Robert Gesink en Koen Bouwman, de Noor Tobias Foss, de Sloveen Jan Tratnik, de Duitser Michel Hessmann en de Italiaan Edoardo Affini naar de Giro.