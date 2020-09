Met James in de hoofdrol bereiken Lakers eerste NBA-finale in tien jaar

Los Angeles Lakers is voor het eerst in tien jaar tot de finale van de NBA doorgedrongen. De Lakers beslisten de best-of-seven-serie tegen Denver Nuggets in hun voordeel door het vijfde duel met 117-107 te winnen. LeBron James was de grote man op het veld in Florida.

De Nuggets dichtten nog wel een gat van zestien punten en terug tot 84-84, maar de Lakers maakten vervolgens zes punten op rij en keken nooit meer achterom.

Tiende finale

James leidde zijn Lakers hoogstpersoonlijk naar hun 32ste finale: de meeste in de NBA. Hij deed dat met 38 punten,16 rebounds en 10 assists. De 35-jarige vedette bereikte zelf z'n tiende finale en komt daarmee op de ranglijst aller tijden van gespeelde finales op plaats drie, naast Kareem Abdul-Jabbar.

James won de NBA drie keer; twee keer met Miami Heat (2012, 2013) en een keer met Cleveland Cavaliers (2016).