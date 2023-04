Paus niet aanwezig bij traditionele Kruisweg vanwege kou

Paus Franciscus is vanavond niet aanwezig bij de Kruisweg die ieder jaar traditioneel op Goede Vrijdag in Rome plaatsvindt. Reden voor zijn afwezigheid is het koude weer, maakt het Vaticaan bekend. Het is de eerst keer dat hij de ceremonie mist sinds zijn aantreden in 2013.

De 86-jarige leider van de Rooms-Katholieke Kerk werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis met een luchtweginfectie, bronchitis. Nadat hij antibiotica had gekregen, mocht hij het ziekenhuis afgelopen zaterdag weer verlaten.

De Kruisweg is een traditionele processie bij het Colosseum waarbij christenen de lijdensweg van Jezus herdenken. Ook spreekt de paus normaal gesproken een gebed uit. De ceremonie trekt ieder jaar tienduizenden gelovigen.

Druk weekend

Het weekend van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen is altijd een druk weekend voor de paus. Gisteren waste en droogde hij de voeten van bewoners van een jeugdgevangenis in Rome. Dit ritueel op Witte Donderdag symboliseert nederigheid.

De paus vertelde de bewoners van de gevangenis dat "ieder van ons" tot zonde kan vervallen.