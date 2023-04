Israël en Palestijnen met de feestdagen op scherp, vrees voor oorlog groeit

Het komt zelden voor dat Israël luchtaanvallen uitvoert in Libanon, maar vannacht wel. Het Israëlische leger bestookte doelen in het zuiden van zijn buurland. De vijandelijkheden in de regio escaleren en de vrees bestaat dat het conflict zich opnieuw uitbreidt. Israël reageerde op tientallen raketten die gisteren vanuit Libanon op Israëlisch grondgebied werden afgevuurd. Het was de zwaarste raketaanval vanuit Libanon in 17 jaar. Tegelijkertijd bleef Israël ook de Palestijnse Gazastrook bombarderen. Op de Westelijke Jordaanoever waren opnieuw Palestijnen die het vuur openden. Vanochtend werd vlak bij een Israëlische nederzetting een auto onder vuur genomen. Twee Israëlische vrouwen kwamen om het leven en een derde vrouw raakte gewond. Het geweld laait juist nu op door het samenvallen van drie religieuze hoogtijdagen en de uiterst rechtse regering die bereid is vijanden hard te treffen. Religieuze feesten vallen samen Belangrijke religieuze feesten verhogen de spanning altijd, maar dit jaar vallen ramadan, Pesach en Pasen samen. Vooral moslims en joden komen dan naar hun heilige plaatsen om feest te vieren, ook naar de Al-Aqsamoskee op de Tempelberg in het oosten van Jeruzalem. Op die plek liep de religieuze spanning al vaak uit op geweld en daarom zijn er rond de moskee afspraken gemaakt. Zo mogen alleen moslims er bidden en mogen niet-moslims er alleen op bepaalde tijden komen. Maar niet iedereen is het met die afspraken eens. Zo probeert een radicale joodse minderheid toch te bidden en dieren te offeren op de Tempelberg.

Correspondent Nasrah Habiballah vanuit Jeruzalem: "Alles en iedereen staat hier op scherp, want het is vandaag een enorm drukke dag in Jeruzalem. Duizenden moslims komen hiernaartoe om het vrijdaggebed te bidden tijdens de ramadan. Tegelijkertijd is het voor de joden Pesach en voor de christenen ook nog eens Goede Vrijdag, dat valt allemaal samen op een moment dat het hier al erg gespannen is. Er wordt rekening mee gehouden dat het uit de hand kan lopen en daarom zijn er boven op de ordetroepen die al waren ingezet nog eens 2500 extra agenten en militairen aanwezig, in de hoop escalatie te voorkomen. De angst dat dit verder escaleert, heeft te maken met de gebeurtenissen van 2 jaar geleden. Het lijkt nu op de situatie van toen, ook toen liep het tijdens de ramadan uit de hand in Jeruzalem en dat geweld verspreidde zich over het land. Uiteindelijk leidde dat tot een oorlog in de Gazastrook en joods-Palestijnse conflicten in heel Israël. De situatie van de afgelopen dagen doet veel mensen daaraan denken en velen maken zich grote zorgen."