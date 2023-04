Vanavond op tv: Geheime stukken oorlog Oekraïne • 'Shreddermoord' rechterlijke dwaling? • Blije boeren in Groningen • Wielerkoersen gaan door

Geheime stukken over oorlog online Op Twitter en Telegram zijn geheime stukken verschenen van het Amerikaanse ministerie van Defensie over de steun van de NAVO en de Verenigde Staten aan Oekraïne. Wie er achter de publicaties zit is niet duidelijk, maar The New York Times meldt dat de stukken op sommige plaatsen zijn aangepast. De documenten zijn vijf weken oud. De Amerikanen proberen de stukken offline te krijgen, maar dat heeft volgens The New York Times nog niet geleid tot succes. We praten erover met defensiedeskundige Bob Deen van Instituut Clingendael.

Onterechte veroordeling in Schredder-zaak? Een omstreden undercover-methode, cruciale vragen die niet zijn gesteld, alternatieve scenario's die niet goed zijn onderzocht en een lichaam dat nooit gevonden is. Hoogleraar rechtspsychologie Peter van Koppen - bekend van de Schiedammer Parkmoord en de Puttense Moordzaak - zegt dat de tot 16 jaar veroordeelde Ad K. onterecht in de gevangenis zit. Het gaat om de zogenoemde Shredder-moord. Een zaak van ruim 20 jaar geleden, waarbij een Amsterdamse drugshandelaar op gruwelijke wijze om het leven zou zijn gebracht met behulp van een Shredder.

Blije boeren in Groningen Voor 29 boerenbedrijven in Groningen zijn de vergunningsproblemen per direct opgelost, zo lijkt het. Zij zitten meer dan 25 kilometer van het dichtstbijzijnde natuurgebied dat last heeft van te hoge stikstofconcentraties. Maar na de uitspraak die de Raad van State woensdag deed over stikstofberekeningen, zijn hun beperkingen opgelost. Ze zijn niet meer vergunningsplichtig, laat de provincie Groningen weten.