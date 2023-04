F1-teams willen unaniem twee kwalificaties in weekenden met sprintrace

De Formule 1-teams willen een verandering in de opzet van grands prix waarin sprintraces worden afgewerkt. Unaniem pleiten de renstallen voor aparte kwalificaties voor de sprintrace en de hoofdrace.

Volgens teambaas Frédéric Vasseur van Ferrari staan de tien renstallen in de Formule 1 allemaal achter deze wijziging. De internationale autosportfederatie FIA moet de aanpassing nog bevestigen.

De afgelopen jaren bepaalde de uitslag van de sprintrace de startvolgorde voor de race van zondag. Nu willen de teams op vrijdag de kwalificatie voor de race van zondag afwerken en op de zaterdag de kwalificatie voor de sprintrace van dezelfde dag.

Dit seizoen wordt bij zes GP's ook een sprintrace over 100 kilometer gehouden. De eerste staat eind deze maand op het programma in Azerbeidzjan. De andere zijn in Oostenrijk, België, Qatar, de Verenigde Staten (Austin) en Brazilië.

In die korte race krijgen de eerste acht coureurs punten voor het WK-klassement.

'Eén keer op dezelfde lijn'

"Ik denk dat alle teams voor één keer op dezelfde lijn zitten, dat is vrij bijzonder", zei Vasseur tijdens een Zoom-gesprek met internationale media. "Ik vind het een leuk format. Ik ben geen groot fan van de tweede vrije training. Die is soms een beetje saai."

"Het is een goede beslissing om het weekend wat dynamischer te maken. In het voetbal ga je ook niet een dag voor de wedstrijd de training in het stadion op televisie kijken. We zijn waarschijnlijk de enige sport ter wereld die een trainingssessie op tv uitzendt."