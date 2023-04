Gemeente Beekdaelen adviseert geen grondwater meer te gebruiken om pfas

De Zuid-Limburgse gemeente Beekdaelen raadt inwoners af gebruik te maken van grondwater. Dat komt doordat het grondwater vlak over de grens in Duitsland verontreinigd is. Voordat inwoners weer veilig grondwater kunnen gebruiken, moet er eerst meer duidelijkheid komen over de omvang van de verontreiniging, vindt de gemeente.

De omgeving van NAVO-vliegbasis Geilenkirchen, vlakbij Schinveld binnen de gemeente Beekdaelen, is vervuild met pfas. De vervuiling is mogelijk het gevolg van het jarenlange gebruik van blusschuim met pfas door de brandweer van het vliegveld.

De Duitse grensregio Heinsberg stelde vorige maand al een verbod in voor het gebruik van grondwater in Niederbusch en Stahe. In Gangelt, ook net over de grens, was al langer bekend dat er pfas in het grondwater zat.

Geen gevaar drinkwater

Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) haalt drinkwater uit de Schinveldse bossen. Maar volgens de gemeente is deze grondwaterwinning niet in gevaar, omdat dit water uit diepere lagen komt die niet zijn vervuild. Wel wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van de pfas-verontreiniging op het diepe grondwater voor de langere termijn.