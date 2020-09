'Berghuis is vergeten waarom Feyenoord zo speelt'

"Slecht veldspel, slechte veldbezetting, laag tempo en weinig initiatief", zo verklaarde hij bij FOX. "Dat is niet iets nieuws. Ook als je onze wedstrijden vorig jaar zag is het nooit echt overtuigend."

Het chagrijn droop van het gezicht van Steven Berghuis direct na afloop van Feyenoord-FC Twente. De aanvoerder van de Rotterdammers was gefrustreerd na het 1-1 gelijkspel en had harde kritiek op het vertoonde spel van zijn ploeg.

"Je bent toch Feyenoord, dan moet je direct druk zetten. Omdat ze uitzakken geven ze de tegenstander de kans om te komen. Dit kan gewoon niet. Zeker niet als je mee wilt doen om de bovenste plaatsen. Alles is heel voorspelbaar. Ze creëren niks en niemand beweegt. De enige onvoorspelbare is Berghuis. Ik zie amper automatismen."

In Studio Voetbal analyseerde voetballer Nordin Amrabat het spel van Feyenoord en zag wat Berghuis bedoelde. "Als je kijkt naar de eerste minuut van je eerste thuiswedstrijd van het seizoen, dan zie je dat Nicolai Jørgensen de enige is die druk zet. De rest zakt helemaal in", aldus de huidig speler van Al-Nassr uit Saoedi-Arabië.

"Het zijn stevig gekozen woorden en lijkt bijna een aanval op de trainer. En dat terwijl de band tussen Advocaat en Berghuis goed is", aldus Avsaroglu. "Ik snap wel wat hij bedoelt, maar hij is vergeten waarom ze zo spelen."

NOS-commentator Arman Avsaroglu komt geregeld bij Feyenoord en verbaasde zich over de uitspraken van Berghuis. "Hij is altijd eerlijk en wil mooi voetballen, maar hij moet ook weten dat dit een hoop gedoe geeft."

Een jaar geleden probeerde Feyenoord namelijk met Jaap Stam als nieuwe trainer aanvallender te spelen en hoger druk te zetten. Dat mislukte faliekant. Na elf competitiewedstrijden en een twaalfde plaats stapte Stam op en werd Advocaat aangesteld.

"Hij heeft het toen heel anders gedaan en is compacter gaan", gaat Avsaroglu verder. "En met succes. Daarom vind ik het raar dat het hier nu over gaat. Deze ploeg heeft gewoon niet de spelers die hoog druk kunnen zetten. Dat hebben we begin vorig seizoen gezien."

"Daarnaast had Feyenoord in de slotfase ook nog gewoon kunnen winnen. Dan hadden we het hier niet eens over. Vorig jaar speelde ze ook zo en was het vaak nog slechter. Maar ze wonnen wel omdat er ook een goede mentaliteit in deze ploeg zit. Het gaan gewoon om punten halen en ik denk dat ze die ook gaan halen. We moeten niet zeuren als ze één wedstrijd toevallig niet winnen."