Acht Filipijnen traditioneel gekruisigd, ondanks bezwaar Rooms-Katholieke Kerk

Het fenomeen trekt elk jaar weer duizenden gelovigen en toeristen naar het boerendorp San Pedro Cutud in de provincie Pampanga, ten noorden van de hoofdstad Manila. Met de bloedige paastraditie willen gelovigen boete doen voor hun zonden, of God danken:

Acht mensen hebben zich vandaag op Goede Vrijdag op de Filipijnen vrijwillig laten kruisigen en geselen. Het is hier al decennialang traditie om de kruisiging van Jezus na te spelen. maar vanwege de coronapandemie was dat afgelopen jaren niet mogelijk.

De Rooms-Katholieke Kerk keurt de kruisigingen al jaren af. Kerkleiders pleiten ervoor dat de boetvaardigen hun geloof belijden door goede werken, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of bloed geven.

34ste keer

Voor de Filipijn Ruben Enaje is het al de 34ste keer dat hij zich vrijwillig aan het kruis laat nagelen. Wel twijfelt hij of volgend jaar niet zijn laatste jaar zal zijn. Daar neemt hij de volgende vastentijd een besluit over.

De timmerman draagt zijn kruisiging altijd op aan iets of iemand. Zo liet hij zich in 2016 kruisigen voor slachtoffers van de terroristische aanslagen in Brussel. Dit jaar bad Enaje tijdens zijn kruisiging volgens AP voor het "uitroeien van het coronavirus" en "een einde aan de Russische invasie in Oekraïne".

Voorafgaand aan de kruisiging zegt Enaje toch altijd weer nerveus te zijn. "Om eerlijk te zijn, ben ik altijd zenuwachtig. Het kan toch altijd weer fout aflopen aan het kruis", zei hij tegen persbureau AP. Maar eenmaal aan het kruis genageld, sluit hij zijn ogen en vertelt hij zichzelf keer op keer: 'Ik kan dit, ik kan dit", aldus Enaje.