Arbeidsinspectie haalt tien arbeidsmigranten uit voormalig klooster Valkenburg

De arbeidsinspectie heeft tien bouwvakkers uit een voormalig klooster in het Limburgse Valkenburg gehaald die daar "onder erbarmelijke omstandigheden" woonden. Zij komen uit Belarus, Moldavië en Polen en waren ingehuurd om het klooster te verbouwen.

De tien woonden allemaal in een aparte kamer waarin geen verwarming aanwezig was. De sanitaire voorzieningen en keuken die ze deelden waren volgens de arbeidsinspectie zeer smerig. Daarnaast waren de steigers die gebruikt werden bij de verbouwing onveilig omdat ze niet goed waren opgebouwd. Het werk is direct stilgelegd.

In het gebouw is asbest aanwezig, Op één plek was afschermfolie opengesneden, waardoor de arbeidsmigranten mogelijk blootgesteld werden aan asbestdeeltjes. Het asbest wordt door een gespecialiseerd bedrijf gesaneerd.

800 euro per maand

De bouwvakkers hadden volgens de inspectie waarschijnlijk niet de nodige vergunningen om in Nederland te werken, Volgens de inspectie heeft de werkgever de bouwvakkers mogelijk via een schijnconstructie aan het werk gezet. Daarnaast zeiden zij werkweken te maken van 50 tot 60 uur waar ze slechts 800 euro per maand voor ontvingen.

Klooster Boslust stond jarenlang leeg en werd in 2022 door een projectontwikkelaar gekocht. Het klooster werd door de inspectie bezocht na een melding van de gemeente Valkenburg.