Vaker ontploffingen door lachgascilinders in afval, branche wil maatregelen

Gemeenten en afvalverwerkers treffen de laatste maanden vaker lachgascilinders aan in het afval. Ze veroorzaken regelmatig ontploffingen, met schade als gevolg. De branche van afvalverwerkers pleit voor de herinvoering van statiegeld, zodat consumenten hun lachgascilinders veilig kwijt kunnen.

De toename van het aantal dumpingen is volgens de branche waarschijnlijk het gevolg van het lachgasverbod, dat sinds 1 januari geldt. Hierdoor is het namelijk verboden om lachgas voor recreatief gebruik te verkopen, te vervoeren of in bezit te hebben. Tot begin dit jaar konden lachgasgebruikers de flessen voor statiegeld inleveren bij de leverancier.

Nu worden de cilinders volgens de branche ingeleverd bij milieustraten, gedumpt in de openbare ruimte of bij het restafval gedaan. Maar gemeenten mogen de cilinders niet inzamelen.

Miljoenen euro's schade

De cilinders ontploffen onder andere in verbrandingsinstallaties en springen dan soms tot tientallen meters weg. De schade aan belangrijke onderdelen van de installaties loopt tot in de miljoenen, stellen de Vereniging van Afvalbedrijven en de NVRD, de branchevereniging voor publieke en gemeentelijke afvalbedrijven.

"Die dingen zijn behoorlijk groot", zegt Wendy de Wild, directeur van de NVRD. "Soms wel een halve meter hoog."

'Maatregelen nodig'

Afgelopen woensdag ontplofte voor het eerst een cilinder in een zogenoemde kraakperswagen: een vuilniswagen met kraakpersinstallatie. "Dit is precies waar we bang voor waren", zegt NVRD-directeur De Wild. "Onze mensen zijn zich rot geschrokken. Gelukkig was er dit keer geen persoonlijke letselschade."

"We hebben ook regelmatig brandjes in vuilniswagens veroorzaakt door batterijen", zegt De Wild. "Ik wil er niet aan denken wat er gebeurt als daar een keer een lachgasfles bij zit."

Maatregelen zijn daarom echt nodig, vindt De Wild. De NVRD en Vereniging Afvalbedrijven pleiten ervoor dat milieustraten de bevoegdheid krijgen om de cilinders in ontvangst te nemen. Ook moet het dan mogelijk worden om de flessen legaal af te voeren en te verwerken. Een andere oplossing is volgens De Wild een herinvoering van statiegeld op lachgascilinders.

Bovendien moeten de gemeenten, de afvalsector en het Rijk werken aan een gezamenlijk communicatieplan om lachgasgebruikers goed voor te lichten, vinden de Vereniging van Afvalbedrijven en de NVRD.