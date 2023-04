Extreme inflatie en armoede drijft Argentijnse daklozen naar vliegveld

Eind december was Argentinië even het middelpunt van de wereld. In het land heerste ongekende vreugde nadat de nationale voetbalploeg aan de hand van Lionel Messi wereldkampioen werd. Dagenlang was er feest in het land. Dag en nacht.

Maar achter die lach schuilt de keiharde waarheid. De armoede in Argentinië neemt steeds grotere vormen aan. Enorme inflatie heeft ertoe geleid dat twee op de vijf Argentijnen inmiddels onder de armoedegrens leven.

De inflatie steeg vorige maand voor het eerst in dertig jaar tot boven de honderd procent en is zo een van de hoogste ter wereld. Met name de prijzen van voedsel gaan door het dak, waardoor de inflatie vooral de armen treft. De situatie is het gesprek van de dag in het land en het leidt ook tot veel demonstraties in de grote steden.

Daklozen op het vliegveld

Op het grootste vliegveld van het land komen de problemen dagelijks pijnlijk aan het licht. Elke nacht zoeken meer dan honderd mensen er een slaapplek, waardoor Jorge Newbery International Airport inmiddels de grootste daklozenopvang van het land is geworden.

Door de coronapandemie is de situatie alleen maar verslechterd. Veel kleine bedrijven werden niet gesteund door de overheid en gingen failliet. Argentinië heeft ook al jaren een enorm begrotingstekort en de overheidsschuld neemt alsmaar toe. Het aantal daklozen dat te vinden is op het vliegveld stijgt dan ook nog elke week.

Op deze luchthaven bij de hoofdstad Buenos Aires zien ze het aantal daklozen snel toenemen: