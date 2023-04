IJshockeysprookje voor Seattle Kraken en Nederlander Sprong gaat door in play-offs

De club bestaat pas twee jaar, maar nu al mogen de ijshockeyfans in Seattle zich verheugen op de prestigieuze titelstrijd in de National Hockey League (NHL). Afgelopen nacht verzekerde Seattle Kraken zich namelijk dankzij een 4-2 zege op Arizona Coyotes van de play-offs. Voor Daniel Sprong, de enige Nederlander in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie, worden het de eerste play-offs waarin hij een rol kan spelen. En dat terwijl hij aan het begin van het seizoen niet eens een contract had.

Ruim zes jaar NHL De 26-jarige Sprong, zoon van oud-international Hannie Sprong, groeide op in Amsterdam en zette daar zijn eerste stappen als ijshockeyer. Met het oog op zijn ontwikkeling als ijshockeyer verhuisde Sprong op zijn achtste met zijn gezin naar Île Bizard, in de buurt van het Canadese Montreal. In 2016 maakte Sprong zijn debuut in de NHL voor topclub Pittsburgh Penguins. Een vaste waarde werd hij niet meteen en bovendien raakte hij als lid van de trainingsgroep nota bene tijdens de play-offs geblesseerd. Zo moest hij gekwetst toekijken hoe de Penguins de Stanley Cup in de wacht sleepten. Vervolgens moest hij lang wachten op zijn doorbraak, al kwam hij bij Anaheim Ducks en Washington Capitals wel tot een respectabel aantal speelminuten.

Climax van twee maanden Het reguliere seizoen in de Noord-Amerikaanse NHL duurt 82 wedstrijden. De play-offs, waaraan acht ploegen uit de Eastern Conference en acht ploegen uit de Western Conference deelnemen, beginnen op 17 april. Bijna twee maanden later, op 8 juni, beginnen de beste twee ploegen aan de finaleserie om de Stanley Cup. Titelverdediger is Colorado Avalanche.

Vorig maakte Sprong tussentijds de overstap vanuit Washington naar Seattle, maar aan het einde van het seizoen kreeg hij geen nieuw contract. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen dwong hij toch een plekje af in de selectie. Vervolgens speelde Sprong het beste seizoen in zijn loopbaan met 20 goals en 23 assists in 62 wedstrijden voor Seattle en dus zijn eerste deelname aan de play-offs. In het duel met de Coyotes speelde Sprong echter geen hoofdrol. Die was weggelegd voor de gebruikelijke sterren Matty Beniers, Jared McCann, Jordan Eberle en topscorer Vince Dunn. Zij scoorden alle vier en zorgden zo voor de 44ste overwinning van het seizoen, het grootste aantal zeges van een club in het tweede jaar van het bestaan.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

In het eerste seizoen eindigde Kraken - vernoemd naar een mythische reuzenoctopus, bij velen bekend door de populaire filmserie Pirates of the Caribbean - met 27 overwinningen nog als laatste in de Pacific Division.

Oud-Ajacied op de tribunes Voetballer Nicolás Lodeiro lijkt alvast gewonnen voor de strijd op het ijs. Met zijn gezin zat hij in Kraken-shirts op de tribune. De Uruguayaan, van 2010 tot de zomer van 2012 aanvaller van Ajax, is tegenwoordig aanvoerder van voetbalclub Seattle Sounders.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies