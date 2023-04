Zeeuws experiment voor besparen van mest krijgt landelijke navolging

Een experiment in Zeeland om boeren minder mest te laten gebruiken, krijgt landelijk vervolg vanwege de goede resulaten. Akkerbouwers kregen korting op een duurder mestmengsel met klaver erin. Dat bespaart uiteindelijk zo'n twintig procent mest, is de conclusie van duurzaamheidsorganisatie Urgenda en landbouworganisatie ZLTO.

In totaal deden veertig akkerbouwers uit de provincie mee aan de proef. schrijft Omroep Zeeland. Normaal gesproken gebruiken zij een simpele bemester na de oogst, om de bodem te bedekken en actief te houden.

"We gaven korting op een groenbemestermengsel met klavers. Vanwege de korting was de drempel lager om een duurder mengsel te kopen. Klavers pakken stikstof uit de lucht. Daardoor heb je de teelt erna minder mest nodig; je hebt al stikstof vastgelegd", zegt Hanneke van Ormondt van Stichting Urgenda in het NOS Radio 1 Journaal.

Terugverdienen

De akkerbouwers gebruikten gemiddeld 18 procent minder kunstmest en 23 procent minder dierlijke mest, concluderen de stichting en ZLTO. Volgens Van Ormondt is dat uiteindelijk beter voor het klimaat, beter voor de dieren op het land en voor de insecten.

Volgens de stichting wordt er al veel van boeren verlangd en geeft deze kortingsactie een snel en concreet resultaat. "Ze ervaren nu dat ze een duurder mengsel het jaar erop terugverdienen doordat er minder kunstmest nodig is. We geven twee keer korting en daarna blijven ze het zelf doen."

Vanaf komende zomer krijgen ook akkerbouwers in de rest van het land de korting aangeboden.