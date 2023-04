FC Den Bosch biedt op ludieke wijze excuses aan voor recordnederlaag

FC Den Bosch heeft op een ludieke manier excuses gemaakt aan supporters voor het enorme verlies tegen PEC Zwolle vorige maand. De Bossche club verloor met 13-0 en geeft fans nu een aandenken aan de recordnederlaag, schrijft Omroep Brabant.

De club stuurde fans een sleutelhanger met daarop de tekst: 'Dat was kut, maar ik was erbij!' in Brabants dialect. "We weten wat verliezen is, maar dit was zelfs voor FC Den Bosch-begrippen nogal veel", schrijft algemeen directeur Tommie van Alphen in een begeleidende brief.

"Als we straks iets te vieren hebben, kun je zeggen: dat was toen en dit is nu. Succes-supporter ben je voor even, FC'er voor het leven." Supporter Josse noemt de brief met aandenken op Twitter "de perfecte reactie".

Ontslag

De 13-0 van PEC is de grootste overwinning in het betaalde voetbal in Nederland. Alleen Ajax behaalde in oktober 2020 tegen VVV-Venlo dezelfde score.

"Dit is voor mij het dieptepunt, als trainer en als speler", zei trainer Jack de Gier na afloop van de dramatische wedstrijd in Zwolle. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt, zelfs niet bij de pupillen."

De Gier werd na de nederlaag per direct ontslagen. De nummer achttien in de Keuken Kampioen Divisie zei dat de samenwerking met de trainer "in goed overleg" werd beëindigd.