Tóch genoeg motoragenten, dus Nederlandse wielerkoersen (voorlopig) gered

De Nederlandse wielerkoersen die in 2023 op kalender staan, kunnen naar alle waarschijnlijkheid toch allemaal doorgaan. Sportminister Conny Helder (VVD) heeft de Kamer laten weten dat het probleem met de politie-inzet lijkt te zijn opgelost. "De politie heeft de verwachting uitgesproken dat ze de gaten in de bezetting kan dichten." Een structurele oplossing voor de lange termijn is er nog niet.

Eind vorige maand stuurde wielerbond KNWU een brandbrief naar de minister. Verschillende kleinere wielerwedstrijden hadden te horen gekregen dat ze niet konden doorgaan omdat de politie te weinig motoragenten beschikbaar had voor de begeleiding van de renners.

Zo hoorden de organisatoren van de Arno Wallaard Memorial-profkoers in Meerkerk twee weken van tevoren dat de wedstrijd moest worden afgelast. "Een donderslag bij heldere hemel", zegt organisator Bram van der Wal in Nieuwsuur. "Wij konden het domweg niet geloven. Alles was geregeld en dan krijg je opeens te horen: het gaat niet door."

Wielerbond KNWU vreest dat schrappen van wedstrijden gevolgen heeft voor de talentonwikkeling binnen het wielrennen. De wat kleinere koersen zijn juist belangrijk voor jonge wielrenners om wedstrijdervaring op te doen, zegt ook organisator Bram van der Wal: "Waaiers rijden leer je hier, tegen de wind op de Lekdijk."

Burgermotorrijders

Het capaciteitsprobleem bij de politie is deels ontstaan doordat de eisen zijn aangescherpt. Motoragenten moeten sinds kort een aparte opleiding volgen voordat zij een wielerwedstrijd mogen begeleiden. De wielerbond pleit nu voor de inzet van burgermotorrijders, die een deel van de begeleiding zouden kunnen overnemen van de politie. In de Tweede Kamer steunen VVD, CDA en SP dit voorstel.

Voor de inzet van burgermotorrijders bij wielerkoersen is een wetswijziging nodig. Daarnaast moeten ook praktische problemen worden opgelost, zegt verkeersspecialist Paul Broer van de Nationale Politie. "Burgermotorrijders mogen niet in hetzelfde communicatiesysteem als de politie, dat maakt het ingewikkeld."

Minister Helder overlegt hierover nog met haar collega Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid. Intussen lijkt de koerskalender voor 2023 te zijn gered. "Wij zijn blij dat de politie er alles aan doet om de wedstrijden door te laten gaan", reageert KNWU-directeur Maurice Leeser. "Maar we maken ons nog wel zorgen voor de lange termijn. Daar moet echt een oplossing voor komen."

Memorial-profkoers gaat door

Goed nieuws voor de Arno Wallaard Memorial-profkoers: die kan nu alsnog op 15 april verreden worden. De organisatie laat weten opgelucht te zijn.