Steenbergen zwemt Nederlands record op 400 meter wisselslag

Zwemster Marrit Steenbergen heeft bij kwalificatiewedstrijden in Eindhoven het Nederlands record op de 400 meter wisselslag verbeterd.

De specialiste op de vrije slag tikte in de series aan na 4.44,28 en was daarmee 0,45 sneller dan het oude record, dat sinds 2016 in handen was van Wendy van der Zanden.

Ondanks haar recordtijd is de wisselslag voorlopig geen serieus doel voor de Friezin. "Het is nu even een leuk uitje. Ik heb deze afstand laatst ook gezwommen en dat ging best goed. Misschien zit er iets in, maar dat is meer iets voor de toekomst."

Haar tijd was niet snel genoeg om te voldoen aan de limieten voor de WK van komende zomer in Fukuoka (4.43,06) of de Spelen van volgend jaar in Parijs (4.38,53)

Wereldrecord McIntosh

Het wereldrecord op de 400 meter wisselslag staat op naam van Summer McIntosh. Het pas 16-jarige Canadese toptalent tikte begin deze maand aan na 4.25,87 tijdens kwalificatiewedstrijden voor de WK.

Steenbergen voldeed donderdag wel aan de olympische limiet op de 200 meter vrije slag. De regerend Europees kampioene zwom een persoonlijk record van 1.56,22 en bleef daarmee ruim een seconde onder de internationale eis van 1.57,26.