Steenbergen verrast met Nederlands record op 400 wissel: 'Leuk voor erbij'

Zwemster Marrit Steenbergen heeft bij kwalificatiewedstrijden in Eindhoven het Nederlands record op de 400 meter wisselslag verbeterd.

De specialiste op de vrije slag tikte in de series aan na 4.44,28 en was daarmee 0,45 sneller dan het oude record, dat sinds 2016 in handen was van Wendy van der Zanden.

Steenbergen noemde het onderdeel "een leuk uitje" en deed alleen mee omdat ze vrijdag verder niets op het programma had staan.

"We trainen er helemaal niet op. Ik beheers alle vier slagen, dus ik dacht: 'we gaan het gewoon een keer proberen'. Een Nederlands record is natuurlijk supermooi."