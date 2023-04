Steeds meer Myanmarezen vluchten naar Thailand vanwege oplaaiend geweld

Omdat het leger bekendstaat om zijn wraakacties tegen de burgerbevolking, vluchtten de 5000 mensen uit voorzorg de Thaise grens over. Vorige maand kwamen volgens een van de afscheidingsbewegingen minstens 22 mensen om het leven bij een inval in een klooster, mogelijk een wraakactie.

Meer dan 5000 Myanmarezen zijn de afgelopen week naar Thailand gevlucht voor het opgelaaide geweld in Oost-Myanmar. Ze sluiten zich aan bij de ruim 95.000 vluchtelingen die zich sinds de staatsgreep twee jaar geleden in het Thaise grensgebied rondom de stad Mae Sot hebben gevestigd.

Sinds 2012 was er sprake van een korte periode van toenadering, met meer vrijheid en democratie onder regeringsleider en Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi. Maar het geweld laaide weer flink op toen het leger in februari 2021 een staatsgreep deed en Suu Kyi in de gevangenis zette. Sindsdien zijn meer dan 3000 Myanmarezen om het leven gekomen.

Het conflict tussen etnische afscheidingsbewegingen en de militaire machthebbers in Myanmar (voorheen Birma) is al gaande sinds het land onafhankelijk werd van de Britten in 1948. Het staat ook wel bekend als de langstlopende huidige burgeroorlog ter wereld.

Meer dan een miljoen burgers vluchtten voor het geweld. Meestal vertrokken ze naar veiligere plekken in eigen land, maar honderdduizenden Myanmarezen zijn over de grenzen gevlucht naar Bangladesh, India of Thailand. Dat brengt vooral Thailand in een lastig parket.

Myanmar is een belangrijke handelspartner voor Thailand. Daarnaast kan de Thaise regering de staatsgreep van Myanmar moeilijk bekritiseren omdat de huidige president van Thailand in 2014 zelf door een militaire staatsgreep aan de macht is gekomen.

Diplomatieke banden met Thailand

Ondanks de bloedige gevechten in het buurland probeert Thailand toch diplomatieke banden te onderhouden met de militaire machthebbers in Myanmar. Dat leidt tot stevig kritiek van deskundigen en activisten.

De moeilijke positie van Thailand is ook zichtbaar in de behandeling van vluchtelingen uit Myanmar. Er vinden zogenoemde pushbacks van vluchtelingen plaats. Degenen die wel schoorvoetend toegelaten worden kunnen asiel aanvragen, maar de kans op goedkeuring van dat verzoek is bijzonder klein.

Roep om humaner vluchtelingenbeleid

Zuidoost-Aziatische politici roepen Thailand daarom op om humaner met de vluchtelingen om te gaan omdat die nu constant in angst leven om teruggestuurd te worden naar een land in oorlog.

De huidige regering zal echter weinig met die oproep doen. Het parlement is ontbonden omdat er over ruim een maand verkiezingen zijn. Myanmarese activisten hopen dat de Thaise peilingen kloppen en dat er een nieuwe regering zal komen, die strenger is tegen de legerleiding in Myanmar. Maar vooral barmhartiger voor de Myanmarese vluchtelingen in Thailand.