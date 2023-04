China komt met sancties tegen VS na bezoek president Taiwan

China heeft sancties ingesteld tegen Amerikaanse instellingen na het bezoek van de Taiwanese president Tsai Ing-wen aan voorzitter Kevin McCarthy van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De sancties gelden onder meer voor de Ronald Reagan-bibliotheek, in Zuid-Californië. Daar spraken Tsai en McCarthy elkaar deze week.

Volgens het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken mogen Chinese instellingen geen enkel contact meer hebben met het instituut, laat staan ermee samenwerken. Ook het Hudson Institute in Washington D.C. krijgt dezelfde maatregelen opgelegd. Tsai nam daar eerder een prijs in ontvangst en hield er een toespraak.

China heeft ook verschillende bewindslieden van beide organisaties op een zwarte lijst gezet. De personen mogen China niet meer in. Als ze bezittingen hebben in het Aziatische land worden deze bevroren.

Geopolitiek heel gevoelig

Het bezoek van Tsai aan de VS ligt geopolitiek heel gevoelig. Hoewel Washington diplomatieke banden onderhoudt met China is het land een belangrijke bondgenoot van Taiwan. De Amerikanen bieden Taiwan onder meer militaire steun om zo de Chinese invloed in de regio tegenwicht te bieden. Ook heeft president Biden gezegd achter Taiwan te zullen staan als China het eiland ooit aanvalt.

China, dat Taiwan als een afvallige provincie beschouwt, had eerder al gezegd dat het bezoek van Tsai "ernstige, ernstige, ernstige gevolgen kan hebben voor de betrekkingen tussen de VS en China". Peking beschouwt het bezoek als een provocatie.

Het vorige contact op hoog niveau tussen Taiwan en de VS leidde tot een ongekend grote legeroefening van China rondom het eiland. In augustus 2022 voeren Chinese oorlogsschepen meerdere dagen op rij langs Taiwan nadat toenmalig Huis-voorzitter Nancy Pelosi een bezoek had gebracht aan de hoofdstad Taipei. Ook werden voor het eerst Chinese raketten over het eiland geschoten.

China voert druk op

De Chinese president Xi Jinping voert het laatste jaar de druk op Taiwan op. Vorig jaar verdubbelde het aantal gevechtsvliegtuigen in het Taiwanese luchtruim ten opzichte van 2021, wat de vrees voor een inval doet toenemen.

Behalve een bezoek aan de VS bracht Tsai deze week ook een bezoek aan Belize en Guatemala, twee van de slechts dertien landen die nog diplomatieke relaties hebben met Taiwan. Internationaal slinkt die steun: ooit erkenden 110 landen de onafhankelijkheid van het land, afgelopen maand nog verbrak Honduras de banden met het land.