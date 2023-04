Koepka, Hovland en Rahm aan kop na eerste dag Masters, slechte start voor Woods

Brooks Koepka, Viktor Hovland en Jon Rahm gaan na de eerste dag van de Masters, het eerste major van dit golfseizoen, aan de leiding. Het trio ging in Augusta rond in -7 en heeft twee slagen minder dan Jason Day en Cameron Young.

Van de drie koplopers is Koepka (32) de opvallendste. Hij is in Augusta één van de achttien golfers die overgestapt zijn naar de omstreden LIV-tour, gefinancierd door de regering van Saudi-Arabië.

"Ik ben hier om te golfen en voor niets anders. Daar ligt mijn focus op. Ik wil hier weggaan met het groene jasje aan", aldus Koepka, die al twee keer het US Open en twee keer het PGA Championship won. Hij opende in Augusta met één bogey en maar liefst acht birdies.

Titelverdediger Scottie Scheffler had drie slagen meer nodig dan de drie koplopers. De Amerikaan hoopt de vierde golfer te worden die de Masters twee keer op rij wint. Dat lukte alleen Tiger Woods, Jack Nicklaus en Nick Faldo.

Slechte start vijfvoudig winnaar Woods

Woods doet voor de 25ste keer mee aan de Masters en beleefde zijn slechtste start op het toernooi sinds 2005. De winnaar van 1997, 2001, 2002, 2005 en 2019 staat 54ste na een ronde van +2 (vijf bogeys en drie birdies).

De Noord-Ier Rory McIlroy, die van de vier majors alleen de Masters nog niet heeft gewonnen, staat na een ronde met vijf birdies, drie bogeys en een double bogey 37ste met par.