Opnieuw vaart containerschip tegen spoorbrug in Gouda, minder treinen

Het is volgens ProRail nog te vroeg om iets over de oorzaak te zeggen.

De spoorbeheerder is bezig met een inspectie. "Het eerste beeld is dat er wel echt schade aan de brug is. Daardoor kunnen we het treinverkeer nog wel toestaan, maar niet over alle sporen."

Volgens de NS is een spoor versperd en rijden er nu twee in plaats van vier treinen per uur op het traject tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. ProRail zegt dat de schade aan de spoorbrug eerst moet worden hersteld, voordat alle treinen weer kunnen rijden.

In Gouda is een vrachtschip tegen een spoorbrug aangevaren. Vanwege de ontstane schade aan de Lage Gouwespoorbrug kunnen er minder treinen rijden, melden spoorbeheerder ProRail en de Nederlandse Spoorwegen.

Het schip was volgens openbare data vannacht rond 04.00 uur vertrokken vanuit de containerterminal Alpherium in Alphen aan den Rijn. Vanuit die locatie worden onder meer producten van de Heineken-brouwerij in Zoeterwoude naar de haven van Rotterdam vervoerd.

Directeur Luc Smits van exploitant CCT is vanochtend gaan kijken op het schip. Hij heeft geen idee hoe het ongeluk kon gebeuren en spreekt van een "hele vreemde situatie".

"Het betreft maar één container die geraakt is", zegt hij. "Andere containers waren er al onder. Dat maakt het zo gek." Ook kan het schip er nu gewoon onderdoor, stelt de directeur vast. "Technisch is vastgesteld dat het schip in goede staat is, dus daar is niets mee aan de hand."

De aanvaring heeft ook gevolgen voor het scheepvaartverkeer, meldt de brandweer Hollands Midden. Schepen hoger dan zeven meter kunnen voorlopig niet doorvaren, omdat de brug niet opent.

In 2018 ook al een aanvaring

Het is niet voor het eerst dat er binnenvaartschip tegen de Lage Gouwespoorbrug vaart. Dat gebeurde ook al eens in 2018. Door die aanvaring ontstond een soort knik in de zijkant van de brug, en waren diverse onderdelen vervormd. Eind vorig jaar is de schade van die aanvaring pas hersteld. Ook dat incident gebeurde met dit schip. Toen waren de containers leeg en was sprake van een hoge waterstand.

"Het is bijzonder ongelukkig dat zo kort erna alweer misgaat", zegt de woordvoerder van ProRail. "Er zal naar gekeken worden hoe het in relatief korte tijd mis heeft kunnen gaan."