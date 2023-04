Opnieuw vaart containerschip tegen spoorbrug in Gouda, 'forse schade'

In Gouda is een vrachtschip tegen een spoorbrug aangevaren. Vanwege de ontstane schade aan de Lage Gouwespoorbrug kunnen er minder treinen rijden, melden spoorbeheerder ProRail en de Nederlandse Spoorwegen.

Het is de tweede keer dat dit vrachtschip tegen de brug in Gouda vaart. Dat gebeurde ook al in 2018. De schade daarvan was nog maar enkele maanden geleden volledig hersteld.

Volgens de NS is een spoor versperd en rijden er nu twee in plaats van vier treinen per uur op het traject tussen Alphen aan den Rijn en Gouda. ProRail spreekt van forse schade en zegt dat de schade aan de spoorbrug eerst moet worden hersteld, voordat alle treinen weer kunnen rijden.

Er rijden tot in ieder geval 16.00 uur minder treinen. De spoorbeheerder is bezig met een inspectie en controleert daarbij onder meer de constructie van de spoorbrug. "Daardoor kunnen we kunnen we het treinverkeer wel toestaan, maar niet over alle sporen", zegt de woordvoerder.

Scheepvaart gestremd

Het is volgens ProRail nog te vroeg om iets over de oorzaak te zeggen. De aanvaring heeft ook gevolgen voor het scheepvaartverkeer, meldt de brandweer Hollands Midden. Schepen hoger dan zeven meter kunnen voorlopig niet doorvaren, omdat de brug niet opent.

Ook een container op het schip, geladen met onder meer bier, heeft schade en is deels ingedeukt: