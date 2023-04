Politie zoekt ballonvaarder die bizar ongeluk met geschrokken paarden veroorzaakte

De politie is op zoek naar een ballonvaarder die afgelopen zomer tussen Oldenzaal en De Lutte vloog. Die veroorzaakte daar op 21 augustus een bizar ongeluk, waardoor een vrouw zwaargewond raakte, meldt RTV Oost.

De ballon vloog laag over een weiland in de buurt van een tennisbaan. Enkele paarden die daar stonden, schrokken van de gasbrander van de ballon en zetten het op een lopen. Een vrouw die in de buurt stond, werd door de dieren omver gelopen.

De vrouw raakte zwaargewond en lag tien dagen in het ziekenhuis, waarvan vier dagen op de intensive care. Door de val liep ze een schedelbreuk op. Ze is haar reuk en smaak nog altijd kwijt, zegt de politie.

Strafbaar

Er is mogelijk sprake van strafbaar handelen door de ballonvaarder, zegt een woordvoerder. "Om dat te kunnen beoordelen, is de verklaring van de ballonvaarder en eventuele getuigen van belang."

De politie denkt dat de ballonvaarder het ongeluk heeft zien gebeuren. "De dochter van het slachtoffer heeft een man in het mandje goed kunnen zien, dus dat bevestigt het vermoeden dat de ballon te laag heeft gevaren. De ballonvaarder heeft zich nooit gemeld."