Dos Santos (16) eindigt als tweede bij eerste finalewedstrijd voltige in Omaha

Sam Dos Santos is in de eerste finalewedstrijd bij de voltige (turnen op een paard) op de wereldbeker in het Amerikaanse Omaha als tweede geëindigd. De zestienjarige Nederlander legde het in de eerste van twee manches af tegen de Duitser Jannik Heiland.

Op zijn paard Max kwam Dos Santos vroeg aan de leiding te staan, met een sterke ronde die hem een score van 7.952 opleverde. Heiland ging daar uiteindelijk overheen met 8.436 punten, de enige score boven de acht.

Dos Santos, kampioen bij de junioren in 2021, was blij met zijn tweede plek. "Dit was fantastisch. Een geweldige ervaring. Zeker het begin en de afsprong verliepen heel goed." De tweede manche bij de voltige is zaterdag.

Van Liere trok zich terug

Naast Dos Santos doen er tijdens de wereldbekerfinales in Omaha nog vier Nederlandse paardensporters mee. Marieke van der Putten, Thamar Zweistra, Harrie Smolders en Jur Vrieling komen tijdens de afsluiting van het indoorseizoen in actie.

Dinja van Liere moest zich op het onderdeel dressuur op het laatste moment terugtrekken: haar paard Hermès bleek niet fit genoeg om te starten. De hengst had donderdagochtend nog een prima training afgewerkt. "Wat er exact aan de hand is, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk heeft de hengst zich op stal verstapt", verklaarde de KNHS.