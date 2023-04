Bruin café wordt zeldzamer: liever een koffie dan een kater

Is er nog toekomst voor het bruin café? Kroegliefhebbers uit Tilburg die zich die vraag stellen, hielden gisteravond een bijeenkomst over de toekomst van de traditionele kroeg met karakteristieke bruine lambrisering, houten meubilair en gedempt licht. Steeds meer van deze kroegen sluiten hun deuren.

Dit speelt niet alleen in Tilburg, want het aantal bruine cafés neemt volgens branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland al jaren af. Zo werd er in november in Amsterdam nog een dag georganiseerd om aandacht te vragen voor het verdwijnende fenomeen.

Hoeveel bruine kroegen er in Nederland zijn, is niet bekend. Marktonderzoeker Locatus houdt wel bij hoeveel cafés er zijn waar je niet kunt eten. "Dat zijn doorgaans bruine cafés", zegt Gertjan Slob van Locatus. In 10 jaar tijd is het aantal van dat soort kroegen met 30 procent gedaald, tot ruim 5000 dit jaar.

Ook Toine van Corven, zelfbenoemd "kroegtijger" en een van de organisatoren van de avond in Tilburg, heeft de afgelopen jaren tientallen cafés zien sluiten. "Vroeger zaten er in elke straat wel twee of drie, daar zijn er nog maar een handjevol van over. Dat moet blijven, het is echt een traditie."

Lach en een traan

Volgens Van Corven zit de charme van het bruin café hem in de ontmoetingen. "Het is een plek met een lach en een traan. Iemand komt blij binnen, omdat hij vader is geworden en een ander is verdrietig, omdat iemand is overleden. In de kroegen waar ik kom, komt jan en alleman."

Een bezoeker op het terras van Café Weemoed is dat met hem eens: "Er komen studenten, volkse mensen, er komt van alles. En iedereen praat met elkaar, zonder knalharde muziek." Volgens de uitbater van de kroeg in Tilburg kan het imago van het bruin café wel beter, maar is het niet zo "dat er alleen maar oude mannen zitten".