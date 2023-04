Wekdienst 7/4: Werk aan spoor bij Voorschoten gaat door • Voetbal Oranjevrouwen tegen Duitsland

Goedemorgen! Op deze Goede Vrijdag wordt er verder gewerkt aan de berging van de verongelukte intercity in Voorschoten. Verder presenteren verkenners in Limburg en Drenthe hun bevindingen over de vorming van een college van Gedeputeerde Staten.

Eerst het weer: vanmorgen overheerst de bewolking en valt er soms wat regen of een bui. Vanuit het noorden wordt het geleidelijk droger en breekt vanmiddag soms de zon door. Het wordt maximaal 10 tot 12 graden. De komende dagen schijnt vaker de zon.