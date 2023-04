Van Baarle en Van Aert twijfelen nog over noviteit op fiets in Parijs-Roubaix

Een val in de E3 Saxo Bank Classic bezorgde hem een pijnlijke knie en heup en aansluitend speelde zijn maag en darmen hem parten. Geen Dwars door Vlaanderen en Ronde van Vlaanderen dit jaar voor Dylan van Baarle. Maar hij is precies op tijd weer terug voor 'zijn' wedstrijd. Want zo mag Parijs-Roubaix wel een beetje beschouwd worden na vorig jaar, toen hij op imposante wijze naar de zege soleerde in de kasseienklassieker. Het levert hem zondag in de 120ste editie van de 'Hel van het Noorden' het rugnummer 1 op. "Ja, dat gaat heel speciaal zijn", beseft de 30-jarige wielrenner die tegenwoordig in Monaco woont. "Zeker zaterdag bij de ploegpresentatie als ze je dan oproepen als de winnaar van vorig jaar." Van Baarle, die zijn seizoen nog zo voortvarend begon door Omloop Het Nieuwsblad op zijn naam te schrijven, heeft het fysieke malheur weer achter zich liggen. "Ja, het gaat goed. Ik ben gelukkig weer fit. Het is nog even afwachten hoe fit, maar ik heb in ieder geval goede trainingen kunnen doen."

En ook nog een schepje erbovenop. Terwijl zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma het na een parcoursverkenning van 110 kilometer welletjes vonden en snel de bus en de douche opzochten, plakte de van Ineos overgekomen Van Baarle er nog een extra ritje achteraan. "Ja, klopt. Dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Toen had ik iemand nog zo ver gekregen dat-ie meereed. Dat is nu niet gelukt. Maar dat is een voorbereiding waar ik mij aan probeer vast te houden. Het lichaam een beetje in gang houden." Nieuwste snufje Wout van Aert was een van de 'afhakers'. "Het was niet zulk mooi weer vandaag. De stroken lagen er best vettig bij. Het was toch een beetje een training waarbij je aftelt totdat je de bus ziet staan", bekende hij. De kasseien zullen er zondag veel minder smerig bij liggen, is de verwachting. Maar dat maakt zo'n training niet minder nuttig, weet de nummer twee van vorig jaar. "Je kunt zien hoe de aanloop naar de stroken is en de stroken ertussenin. Het is altijd een goede opfrissing. En het is ook belangrijk om het materiaal nog een laatste keer te testen en aan te voelen."

Dat deed hij donderdag niet met het nieuwste snufje: een fiets met een vernuftig ingebouwd pompsysteem. Daardoor kunnen de renners met een knop op het stuur de banden een beetje leeg laten lopen als er een kasseistrook aan de orde is, maar ook weer oppompen zodra het asfalt zich weer aandient. "Op zich ideaal", vindt Van Baarle. "En vandaag werkte het ook. Ik kon de druk af laten lopen op de kasseien en op het asfalt weer bijpompen. Je zou zeggen dat dat voordeel moet geven. Ik ga de komende dagen beslissen of ik er ook zondag mee ga rijden. Ik wil er eerst nog wat trainingen mee doen."

Ik heb een beetje last van mijn knie en ribben. Wout van Aert is niet helemaal fit voor zijn laatste voorjaarsklassieker

De twijfel zit 'm in de nieuwigheid. "Het is een van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. Even goed over nadenken. Het kan kapot gaan. Maar met een gewoon systeem kun je ook lek rijden. Er zijn altijd risico's." Mentaal opladen Ook Van Aert lijkt nog niet overtuigd. "Het is logisch dat we naar innovaties kijken en nieuwe dingen proberen. Maar het moet natuurlijk wel feilloos werken. En het geeft ook een beetje extra gewicht aan de fiets. Dat kan een nadeel zijn. Maar voor Roubaix heeft het veel voordelen."

En die kunnen hem helpen om de teleurstelling van afgelopen zondag weg te trappen, want de Ronde van Vlaanderen bracht hem niet wat hij ervan had gehoopt. In plaats van met de zege kwam hij thuis met wat pijntjes, opgelopen bij een valpartij. "Ik ben harder gevallen dan het leek", vertelt de Belg. "Ik heb een beetje last van mijn knie en de ribben. Ik kan mijn training wel doen zoals ik wil, maar niet echt met het juiste gevoel. Het wordt dus even afwachten. Het was ook een ontzettend zware koers zondag. Dus het vraagt wat extra tijd om daarvan te herstellen." "Maar mentaal probeer ik mij op te laden om nog ene keer te gaan. Er ligt een heel mooie kans in Roubaix. Ik ga er alles aan doen zondag."