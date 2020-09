Aanval Azerbeidzjan op betwiste regio Nagorno-Karabach

Armenië zegt dat het Azerbeidzjaanse leger burgerdoelen heeft aangevallen in Nagorno-Karabach. Dat is een vooral door Armeniërs bewoond gebied in Azerbeidzjan dat door Armenië wordt gesteund, ook militair. Het Armeense leger zegt dat het twee Azerbeidzjaanse helikopters, drie drones en drie tanks heeft uitgeschakeld.

Deze beelden zijn vanochtend vrijgegeven door het Armeense ministerie van Defensie: