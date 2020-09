Aanval Azerbeidzjan op Armeense enclave Nagorno-Karabach

Armenië zegt dat het Azerbeidzjaanse leger burgerdoelen heeft aangevallen in Nagorno-Karabach. Dat is een vooral door Armeniërs bewoond gebied in Azerbeidzjan dat door Armenië wordt gesteund, ook militair. Het Armeense leger zegt dat het twee Azerbeidzjaanse helikopters, drie drones en drie tanks heeft uitgeschakeld.

Azerbeidzjan erkent dat het een militaire operatie is begonnen. Het zegt dat het reageert op beschietingen langs de frontlijn. Daarbij zouden burgers zijn omgekomen en gewond zijn geraakt. Een Azerbeidzjaanse helikopter zou verloren zijn gegaan, maar de bemanning zou ongedeerd zijn gebleven.

Of er aan Armeense kant slachtoffers zijn gevallen, is niet bekend. Armenië heeft de bevolking van Nagorno-Karabach gemaand schuilplaatsen op te zoeken. Het Armeense ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt de aanval en zegt dat het een gepast militair en politiek antwoord zal geven.

Bloedige strijd

Armenië en Azerbeidzjan maakten vroeger deel uit van de Sovjet-Unie. Toen die begin jaren 90 uiteenviel riepen beide republieken de onafhankelijkheid uit. De etnische Armeniërs in Nagorno-Karabach maakten zich een jaar later los van Azerbeidzjan.

Na een bloedige strijd, die naar schatting aan 30.000 mensen het leven heeft gekost, kwam in 1994 een staakt-het-vuren tot stand. In de jaren daarna beschuldigden beide partijen elkaar over en weer van het schenden daarvan. De afgelopen maanden namen de spanningen weer toe.