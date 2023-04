Rampseizoen dreigt voor FC Groningen: 'Deze club hoort niet in eerste divisie'

Het lijkt een moeilijke opgave om dat gat nog te dichten, helemaal als je bedenkt dat vier van de zeven tegenstanders waar Groningen nog tegen moet in het linkerrijtje staan. Toch zijn er nog fans met hoop, getuige de optimistische brief die supporter Wiebe aan Groningen-trainer Dennis van der Ree overhandigde: "Ik moet de jongens helpen."

Na 23 jaar lijkt er een einde te komen aan eredivisievoetbal in de stad en provincie Groningen. De plaatselijke FC beleeft een rampseizoen en staat met nog zeven wedstrijden te gaan op de zeventiende plek. Een positie die leidt tot degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie. Het verschil met plek zestien, die nog altijd verplicht tot het spelen van nacompetitie, is al zeven punten.

In de brief, die tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel met FC Utrecht in de zak van Van der Ree zit, staat onder meer dat de supporters nog achter de club staan ondanks de schier onmogelijke opdracht waarvoor de ploeg zich geplaatst ziet. Maar ook dat de spelers moeten strijden tijdens de ontknoping van de eredivisie. En dat ze vertrouwen in een goede afloop moeten hebben.

Interimtrainer Van der Ree, die na dit seizoen vertrekt om ruimte te maken voor de nieuwe hoofdtrainer Dick Lukkien, waardeert de geste.

Maar hij beseft ook dat het code rood is in Groningen: "Degradatie is een ramp, deze club hoort niet in de eerste divisie. Het is een grote club die minimaal middenmoot of hoger in de eredivisie moet spelen. Voor de mensen die er al het werk in stoppen en de supporters die er altijd bij zijn, uit of thuis, zou het een ramp zijn."