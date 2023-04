Doorverkoop concertkaartjes jaagt koper op kosten

Vooral in de VS, maar ook elders, leidt dit tot frustratie onder artiesten. "Ik ben net als jullie ziek van het servicekosten-debacle van Ticketmaster", beklaagde The Cure-voorman Robert Smith zich onlangs in een in hoofdletters geschreven tweet.

In 2010 is Ticketmaster samengegaan met LiveNation, waardoor de kaartverkoop en de organisatie van evenementen onder één bedrijf vallen. "Consumenten en artiesten kunnen hierdoor moeilijk meer om ze heen", zegt muziekjournalist Atze de Vrieze. Vorig jaar boekte moederbedrijf LiveNation wereldwijd een omzet van 15 miljard euro.

Een veelgehoorde klacht is dat kaartjesverkoper Ticketmaster te machtig is. In Nederland alleen al verkoopt het bedrijf jaarlijks meer dan vijf miljoen tickets. Is de kaartjesverkoper inderdaad te machtig geworden?

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Hier gaat de discussie vooral over de doorverkoop. Ticketmaster heeft bepaald dat kaartjes via de eigen website moeten worden doorverkocht, waarbij het bedrijf tweemaal servicekosten rekent.

In Nederland is Ticketmaster een grote speler, maar het bedrijf heeft ook concurrentie van onder meer Eventim (Duits) en Paylogic (Nederlands). Een aantal poppodia regelt de kaartverkoop zelf.

Wat betreft boze artiesten valt het volgens journalist De Vrieze in Nederland nog wel mee. "Maar dat komt ook doordat de grootste problemen ontstaan bij de grootste tours, en die zijn in Amerika van een ander kaliber."

Dat artiesten boos zijn op Ticketmaster is overigens niet nieuw. In 1994 spande Pearl Jam al een rechtszaak aan tegen Ticketmaster vanwege de hoge servicekosten, een zaak die de band uiteindelijk verloor. Uit protest trad de Amerikaanse rockband daarna een tijd niet op in zalen en stadions die gelieerd waren aan Ticketmaster, maar dat bleek niet te werken: vrijwel alle grote locaties werken samen met Ticketmaster en de tour viel in het water.

Het platform verdedigt zijn beleid met het argument dat bezoekers er dan zeker van zijn dat een ticket geverifieerd is, en ze dus gegarandeerd toegang hebben.

De brancheorganisaties van evenementen (VVEM) en poppodia (VNPF) hebben eerder laten weten dat het doorverkopen van tickets met gegarandeerde toegang een veilige oplossing biedt en in het belang van kopers is.

"Ticketmaster zegt dat dit in het voordeel van de consument is, omdat het een veilige manier is en je niet opgelicht kan worden", zegt De Vrieze. "Maar dat doorverkopen zouden andere partijen natuurlijk ook kunnen doen. Hiermee zet het vooral concurrenten als Viagogo, Marktplaats en Ticketswap buitenspel."

Ticketswap is daar boos over, blijkt ook uit onderstaande Lowlands-pagina. De Vrieze denkt dat hiermee wordt ingespeeld op de flexibiliteit die consumenten inmiddels verlangen bij kaartjesverkoop. "We zijn het gewend een jaar van tevoren een kaartje te kopen, terwijl we nog niet eens weten of we kunnen. Nu wordt hoe en wanneer we dat kaartje (ver)kopen ingeperkt."

Ticketmaster rekent voor doorverkooptickets 12 procent servicekosten aan de nieuwe koper. Deze vergoeding is vergelijkbaar met andere bekende doorverkoopplatforms in Nederland. Ticketswap heeft een vergelijkbaar doorverkooppercentage als Ticketmaster, maar brengt koper en verkoper beide 5 procent in rekening. Daarnaast worden er door Ticketswap transactiekosten gerekend bij een aantal betaalmethodes, zegt het bedrijf op hun site.

Ticketmaster rekent de servicekosten alleen aan de koper. Het bedrijf laat in een reactie weten dat dit de enige inkomstenbron is die ze hebben bij het faciliteren van het doorverkopen van tickets. Verkopers worden door Ticketmaster geen kosten in rekening gebracht.